В моей жизни наступил полный крах: Алексей Рыбников рассказал о затяжной депресии

Народный артист России Алексей Рыбников известен десятками мелодий, которые стали культовыми и полюбились многим. "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Остров сокровищ", "Усатый нянь" — это лишь часть мюзиклов и фильмов, которые сопровождают произведения автора. Сам же композитор лучшим своим творением считает музыку к спектаклю "Литургия оглашенных". Писал он ее на протяжении десяти лет.

В эфире телеканала "Россия 1" Алексей Рыбников рассказал о своих родителях, а также о том, как у него появилась любовь к музыке. Отца композитора научил играть на скрипке батюшка, который приютил его после побега из туберкулезного барака. После Гражданской войны Лев Беймшлаг оказался в Москве, а в конце 20-х годов его взяли первым скрипачом в советский джаз. Именно от папы Рыбникову передалась любовь музыке. Его мама даже продала посудный шкаф, чтобы купить сыну пианино.

Отец Алексея договорился о том, чтобы наследник занимался у композитора Арама Хачатуряна. Уже в 10 лет у Рыбникова проявились музыкальные таланты.

Вскоре семья, благодаря успехам сына, получила квартиру. В этом помог прославленный композитор Тихон Хренников. Рыбников вспоминает, что им досталась однокомнатная квартира на бульваре Карбышева. "Это было счастье", — признался артист.

В 18 лет Алексей Рыбников связал себя узами брака с Татьяной. Жена родила ему дочь Анну и сына Дмитрия. Многие творения композитор писал для своих детей, а впоследствии музыка появлялась в фильмах.

Рыбников признался, что его дочь в 90-е попала в секту. Вытащить оттуда ее удалось с трудом. Композитор отметил, что его наследница буквально начала погибать, ему даже пришлось нанять для нее охрану.

Алексей Львович рассказал, почему расстался со своей первой женой. Кроме драмы в личной жизни, композитор пережил крах созданного им в начале 90-х театра. Рыбников признался, что в тот момент настало полное крушение его жизни. Из депрессии ему помогла выбраться вторая супруга Татьяна Кадышевская.

Как сложились взаимоотношения второй жены с детьми и внуками композитора от первого брака? Кто вовлек в секту дочь Алексея Рыбникова и какие усилия пришлось приложить, чтобы спасти ее? Какую роль сыграет внучка артиста в новой постановке "Войны и мира"? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".