Станислав Черчесов: Шунин по праву занял место в воротах сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" высказался об идее базового клуба для национальной команды.

"Да, наверное, было бы легче, если бы были блоки футболистов из одного клуба, ими и руководить легче, и работать с ними, но мы же сборная России — все клубы практически представлены. Сегодня такая ситуация, из этого надо исходить. В этот раз было так, в октябре – не знаю, что будет".

Также наставник сборной России высказался об игре вратаря Антона Шунина в матчах Лиги наций против "Сербии" (3:1) и Венгрии (3:2).

"Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах, он провел качественно эти два матча, игры бывают разные, ситуации тоже. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные. Антон надежно играл, чувствовал себя спокойно, никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам или мяч был в нашей штрафной", – подытожил Черчесов.