Парусный спорт. Стартовал чемпионат Северной столицы

Одна из самых масштабных и зрелищных парусных регат года – чемпионат Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского парусного союза, – стартовала в минувшие выходные. В состязаниях принимают участие 111 яхт разных классов и более 500 спортсменов.

Чемпионат Северной столицы по парусному спорту – одно из старейших яхтенных соревнований, впервые проведенное еще до Великой Отечественной войны. А сегодня это главный старт сезона в городе на Неве, в котором может принять участие любой желающий. Успешное выступление на регате позволяет получить спортивный разряд.

Стартовые гонки проводились в акватории Невской губы Финского залива. Оба дня погодные условия благоприятствовали спортсменам: дул устойчивый ветер, достигавший 8-10 узлов, и организаторам удалось провести все запланированные старты. Яхтсмены демонстрировали свое мастерство как на протяженных маршрутных гонках длиной более 30 миль, так и на коротких дистанциях с огибанием знаков.

Во второй день соревнований ветер несколько раз менял свое направление, добавляя препятствий яхтсменам. Первыми прийти к финишу удалось тем, кто лучше других нашел общий язык со стихией.

В регате принимает участие большинство классов яхт, представленных в Петербурге. Здесь участвуют крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и парусные доски. Среди них: яхты класса ORC, "Л-6", "Четвертьтонник", "Цетус", "Картер-30", "Santer-760", "Open-800", "Минитонник", "Дракон", "SB20", "МХ700".

Впервые в рамках чемпионата города по парусному спорту при поддержке яхт-клуба Санкт-Петербурга состоялись соревнования в дисциплине "Кайтбординг". Лучшие кайтеры Санкт-Петербурга выявляли сильнейших в равной и интересной борьбе. Оба соревновательных дня прошли в отличных погодных условиях. Гонщикам повезло с ветром, что позволило им показать свои лучшие качества. Организаторам за два дня удалось провести сразу 12 гонок.

Несмотря на то, что многие спортсмены воспринимали эту регату, как тренировочную перед чемпионатом России, борьба на дистанции шла до самой последней гонки. Большой интриги не было разве что в соперничестве за первую строчку. Неоднократный чемпион мира по сноукайтингу Никита Коданев (Академия парусного спорта / "Крестовский остров") одержал победу с уверенным преимуществом. Ближайшего преследователя – Елену Калинину (Академия парусного спорта) – он опередил на 10 очков. Третьим финишировал опытный гонщик и производитель кайтов Elf Роман Любимцев.

"Перед этой регаты мы две недели провели на сборах в Крыму и приняли участие в регате "Керченский пролив", – говорит победитель общего зачета Никита Коданев. – Несмотря на то, что после крымской жары в Петербурге было довольно холодно, гонки получились очень крутые. В этой регате поучаствовало много русских топовых спортсменов. Результат был не так важен, как само участие и подготовка к главному старту сезона – чемпионату России".

В других классах по итогам выходных определились промежуточные лидеры. Гонки продолжатся в следующие выходные, 12 и 13 сентября. Имена победителей будут названы по итогам всех проведённых стартов. Призеры получат ценные призы и пройдут отбор в сборную Санкт-Петербурга по парусному спорту.