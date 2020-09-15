Парусный спорт. Стали известны победители чемпионата Санкт-Петербурга

В акватории Невской губы Финского залива прошли заключительные старты в рамках чемпионата Санкт-Петербурга по парусному спорту. Сильнейших яхтсменов Северной столицы определили в 11 классах яхт. Всего в регате приняли участие 116 экипажей и более 500 спортсменов.

Гонки проводились в течение двух уикендов, первые старты были даны еще 5 сентября. Два полноценных соревновательных дня должны были завершить чемпионат, но непредсказуемая петербургская погода внесла свои коррективы. Шторм, пришедший в город ещё в будние дни, позволил поднять паруса над Финским заливом только в один из дней финальных стартов.

Во время решающих гонок погода выдалась по-северному, по-петербургски суровая, – регата стала серьезным испытанием для спортсменов, проверкой их спортивной подготовки и матчасти. Некоторые лодки были вынуждены сойти с дистанции. Но гонки были проведены в полном объеме: спортсмены преодолели как длинную маршрутную дистанцию протяжённостью 32 морские мили, так и короткие гонки с огибанием знаков.

В регате приняли участие большинство классов яхт, представленных в Петербурге: крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и парусные доски. Чемпионов города определили в 11 классах: ORC, "Л-6", "Четвертьтонник", "Картер-30", Santer-760, Open-800, "Минитонник", "Дракон", SB20, МХ70", а также в дисциплине "Кайтбординг". В кайтбординге соревнования в рамках чемпионата города состоялись впервые.

Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту – одно из старейших яхтенных соревнований Северной столицы, впервые чемпионат был проведен еще до Второй мировой войны. Сегодня это главный старт сезона в городе на Неве, чемпионат представляет собой грандиозное парусное зрелище, дающее наиболее полное представление о профессиональном и любительском яхтинге.

Чемпионами стали: класс Open-800 – яхта "Глобус"; класс Santer-760 – "Новемба"; класс "Картер-30" – "Горн"; класс "Л-6" – "Ника"; класс "Минитонник" – "Таня"; класс "Четвертьтонник" – "Фарт", класс "Дракон" – Russo Orient Express; класс SB20 – New Territories; класс МХ700 – Grand Cru; дисциплина "Кайтбординг" – Никита Коданев. Предварительно чемпионами в классе ORC (до рассмотрения протестов) стали: ORC1 – Aurora Borealis; ORC2 – "Квартет", ORC общий зачет – "Квартет".