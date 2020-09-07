Сын Фирсова считает, что запой у Легкоступовой могли спровоцировать дети

В эфире телеканала "Россия 1" сын Юрия Фирсова Даниил выступил с сенсационным рассказом о событиях, которые предшествовали смерти Валентины Легкоступовой.

Он рассказал, что во время карантина из-за коронавируса они с отцом перегоняли яхту из Турции в Сочи, где его отец должен был встретиться с Валентиной.

Оба они, вспоминает Даниил, светились от счастья, но вдруг раздался звонок, после которого Валентина стала сильно нервничать. Оказалось, она узнала о том, что ее сын Матвей "угнал" ее машину и продал компьютер, на котором хранились все записи выступлений и песен матери.

Даниил говорит, что таким образом он пытался противодействовать отношениям Валентины с его отцом и предполагает, что Матвея и дочь Легкоступовой Анетту настраивал против Юрия бывший супруг певицы.

Он также признает, что его отец и Валентина не в меру употребляли алкоголь в те дни, и он лично просил родственников повлиять на отца.

Также в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" коллеги Легкоступовой по сцене опровергли сообщения о том, будто до встречи с Фирсовым Валентина вообще не пила алкоголь.

В частности, Юлиан рассказал о том, что в 1990-х, как и многие артисты, она выпивала, и иногда крепко, а бросила пить, когда была беременна Матвеем. Видимо, поэтому дочь певицы и забила тревогу, когда выяснилось, что свой медовый месяц пара проводит в алкогольных парах.

Какой конфликт с выбиванием двери был у сына певицы с ее новым мужем? Что рассказывает о Фирсове его бывшая жена? Могла ли Валентина – женщина невысокого роста и хрупкого телосложения – упасть и ударится столь сильно, что это привело к ее смерти?

Что отвечает на упреки в его адрес сам Фирсов, и знал ли он, что Валентине нельзя было пить? Могло ли неприятие детьми нового мужа спровоцировать у певицы запой, и правда ли, что им была выгодна одинокая мать?