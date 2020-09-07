ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения призвали человечество не расслабляться и готовиться к новой пандемии какого-либо заболевания. С соответствующим заявлением выступил директор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что вспышка коронавируса — это не последняя пандемия. История учит человечество тому, что пандемии являются частью жизни. В связи с этим Гебрейесус отметил, что миру нужно готовиться к новой вспышке заболевания, причем в большей степени, чем это было с COVID-19, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ подчеркнул, что здоровье — это не предмет роскоши, а необходимость и человеческое право. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны инвестировать в общественное здравоохранение, особенно в первичную медицинскую помощь.

Согласно данным на 7 сентября, всего в мире коронавирусом заболели 27 миллионов человек, умерли более 880 тысяч.