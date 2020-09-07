Хоккеисты "Авангарда" на своем льду вынесли соперников из "Амура"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В подмосковной Балашихе омский "Авангард" на правах хозяев принимал хабаровский "Амур" и обошелся с гостями отнюдь не гостеприимно. "Ястребы" забросили в ворота "тигров" 8 шайб, пропустив только две – 8:2.

При этом первый период не предвещал разгрома. На гол омича Буше гости ответили точным броском Ушенина. Однако во втором периоде "Авангард" обозначил решающий вклад в победу: Дедунов, Каски, Шумаков (дважды) и Торчинский сделали счет 6:1 и даже гол Горшкова общую ситуацию не изменил: гости были в нокдауне. В третьем периоде Секач и Покка довели счет до неприличного.

Результаты других встреч игрового дня: "Динамо" (Минск) – "Салават Юлаев" – 3:4, "Северсталь " – "Сибирь" – 2:1, ЦСКА – "Барыс" – 3:1.