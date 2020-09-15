Хоккейный "Авангард" переупрямил питерский СКА

Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. В центральном матче тура омский "Авангард" на своей домашней площадке в Балашихе принимал питерский СКА. Матч получился упорным и с непредсказуемым сценарием. Но "ястребы" сумели выиграть у гостей с минимальным счетом 4:3.

Вся игра распалась на три неравных отрезка. В первые 15 минут преимущество было на стороне хозяев, которые забили три гола – два Зернов и Секач. Затем постепенно армейцы перехватили инициативу и в течение следующих 20 минут сравняли счет, благодаря точным броскам Ожигалова, Вея и Бурдасова.

Третий период начался при счете 3:3 и уже на 3-й его минуте Семенов вновь вывел "ястребов" вперед. В дальнейшем территориальное преимущество имели гости, но воплотить его в забитые голы не смогли. 4:3 – очень трудная победа "Авангарда".

Результаты других матчей игрового дня: "Витязь" – "Динамо" (Минск) – 2:4, "Спартак" – "Трактор" – 1:2, "Сочи" – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:1 (ОТ).