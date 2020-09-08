Самородки под сиденьем: в Якутии и Красноярском крае полиции попались "золотые" авто

Золотые самородки под сиденьем автомобиля обнаружили полицейские в Красноярском крае. Машина принадлежала сотруднику рудника. Мужчина задержан, передает телеканал "Россия 24".

По версии следствия, злоумышленник несколько месяцев похищал природное золото с территории добывающего предприятия. Украденное прятал в лесу. Искал места сбыта. Согласно результатам экспертизы, стоимость похищенных драгоценностей – около 8,5 миллионов рублей.

Похожая история произошла и в соседней Якутии. Полицейские нашли в машине подозрительные свертки. Внутри оказалось золото. Водителя задержали. Его обвиняют в краже и незаконном обороте драгоценностей. Максимальный срок – до 10 лет тюрьмы.

"В Республике Саха (Якутия) сотрудниками дорожно-патрульной службы на 252-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма была остановлена иномарка под управлением жителя Магаданской области, – комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В ходе досмотра у гражданина обнаружены и изъяты 12 свертков с природным россыпным шлиховым золотом, а также ювелирные украшения. Общая стоимость изъятого превышает 4,8 миллиона рублей. Мужчина пояснил, что направлялся на личном автомобиле из Магаданской области в Краснодарский край, где планировал сбыть природный драгоценный металл".