Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии: он согласен, но с условием

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение своей бывшей партии "Единое национальное движение" выдвинуть его кандидатуру на пост премьера страны. По словам политика, он готов к этому, но только на два года.

Михаил Саакашвили отметил, что думал о должности премьера, но не с целью захвата власти или тоски по ней. Он не против занять данный пост, но не на полный срок, а максимум на два года. По мнению бывшего грузинского президента, этого времени хватит для того, чтобы вывести страну "из болота" и быстро идти вперед. С соответствующим заявлением Саакашвили выступил в прямом эфире телеканала "Мтавари".

Политик также обратил внимание на то, что готов работать семь дней в неделю в 24-часовом режиме.

О решении "Единого национального движения" стало известно в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщил председатель партии Григол Вашадзе.

В начале мая текущего года Михаила Саакашвили назначили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.