В Ярославле действует QUICQ – сервис быстрой доставки для бизнеса

Новый сервис быстрой доставки для бизнеса заработал в Ярославле несколько месяцев назад. Сервис называется QUICQ — это выпускной проект трех студентов программы MOOVE, разработанной бизнес-школой СКОЛКОВО и МТС, передает телеканал "Россия 24".

В процессе курса студенты делятся на команды, разрабатывают идею и создают цифровой продукт под руководством профессорского состава бизнес-школы и менторов из корпорации. В финале ребята защищают проект перед инвесторами. Такой путь прошли и основатели QUICQ. Недавно проект получил крупные инвестиции. На полученные средства команда запускает процесс экспансии и в ближайшие несколько месяцев сервис станет доступен в других городах России. Интересно, что раньше Московская школа управления СКОЛКОВО ориентировалась на состоявшихся руководителей, а теперь взяла курс и на молодую аудиторию, развивая образовательные программы для талантливых студентов технических вузов вместе с МТС.

"МТС сейчас — это цифровая экосистема, поясняет Татьяна Чернышева, вице-президент по управлению персоналом МТС. – У нас есть медийные сервисы, у нас есть производство контента, облачные, цифровые сервисы для бизнеса. Для потребителя мы предоставляем финансовые услуги, нацеленные на обеспечение финансового благосостояния, поэтому мы очень много сейчас нанимаем цифровых специалистов, технических специалистов, и ценим предпринимательский дух. И мы видим сейчас дефицит, понимая, куда идет экономика. Образование за ней, в принципе, не до конца пока поспевает. Мы решили здесь поддержать, не сидеть в ожидательной позиции, критиковать, что каких-то мест недостаточно. Мы просто вошли в партнерство и при этом сказали себе: это для нас не рекрутинг-инструмент, это для нас действительно инвестиция в образование и в молодежь. Нам нужно их больше".

"Для меня уникальность программы MOOVE в первую очередь заключается в сильном фокусе на проектное участие и на практику, – говорит Дмитрий Грудин, сооснователь QUICQ. – Это, во-первых. И во-вторых, MOOVE — это сообщество, это окружение. Тот, с кем ты за завтраком ешь сырники, может вечером оказаться экспертом в нужной тебе области или даже запустить с тобой вместе проект. А тут по умолчанию отфильтрованы самые сильные, самые крутые люди. А это, во-первых, те, кто учится с тобой. Во-вторых, это профессура, это менторы и трекеры. Благодаря им и благодаря тому, что они реально вовлекаются в проект, часто у тебя есть доступ к тем ресурсам, которые недоступны даже крупным компаниям. Буквально вот через теорию 6 рукопожатий можно дотянуться практически до кого угодно. Это суперважно".