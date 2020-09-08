YouTube подверг цензуре фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане

Фильм журналиста Александра Рогаткина про трагические события в Беслане подвергли цензуре на YouTube. Перед просмотром зрители получают сообщение, что видео может быть неподходящим для части аудитории. Сервис не дает никаких объяснений, почему это было сделано.

При этом материал не заблокирован, за несколько дней фильм набрал почти 130 тысяч просмотров. Многие пользователи уже выразили недовольство действиями администрации YouTube, назвав их откровенным хамством. Отреагировали на ситуацию и в Общественной палате.

"YouTube всеми возможными ему инструментами пытается ограничивать российские СМИ, российских авторов, стоящих на патриотической и на нейтральной позиции, на объективной позиции, – приводит телеканал "Россия 24" мнение Александра Малькевича, первого зампреда комиссии по СМИ Общественной палаты РФ. – Ограничивает их в так называемой монетизации, пытается сделать все, чтобы люди, которые работают честно по отношению к своей стране, к ее истории не зарабатывали. А при этом зарабатывать могут только те, кто плюют в нашу страну, память, историю, решают задачи идеологического, антироссийского характера".