"Театриум Терезы Дуровой" открывает новый сезон

"Театриум Терезы Дуровой" открывает новый, 28-й сезон.

В сезоне 2020/2021 "Театриум" продолжит театральное путешествие по странам и континентам, которого вы не найдете ни в одном театре Москвы. С героями спектаклей зрители попадут в сказочную Данию, в древнюю Индию, на арабский Восток, в страну Восходящего солнца, а оттуда – в таинственную землю Калевала или на Балканы. Также "Театриум" предлагает своим зрителям отправиться в путешествие по Британии с двумя остановками – в старой доброй Англии и в Шотландии.

Сезон откроется 12 сентября культовым мюзиклом "Летучий корабль".

19 сентября в 12:00 состоится премьера спектакля "Букашки. Фантазия!" режиссера Ольги Сидоркевич. Он рассказывает о самых маленьких жителях планеты – насекомых.

18 октября в 12:00 – премьера спектакля "Кентервильское привидение". Постановка по готическо-юмористической сказке англо-ирландского писателя Оскара Уайльда. Для режиссера Марии Линдер это театральный дебют. Она интегрировала в спектакль элементы игрового кино.

12 ноября в 19:00 – театрализованное шоу "Летучий корабль: 10 лет на сцене". Этот спектакль является визитной карточкой "Театриума Терезы Дуровой". Все десять лет он идет с неизменными аншлагами. За эти годы было сыграно около тысячи представлений, которые посмотрели порядка миллиона зрителей!

К юбилею "Летучего корабля" театр готовит театрализованное шоу с участием актеров "Театриума", создателей мюзикла, а также режиссеров и актеров столичных театров.

18 декабря 19:00 – премьера музыкального спектакля "Легенда о белом тумане" режиссера Терезы Дуровой. Спектакль продолжит знаменитую этническую серию "Театриума", приглашая зрителей в Шотландию. Герои сказки – мальчик и девочка, которых туман перенес в прошлое. В далеком "вчера" им предстоит найти общий язык друг с другом и объединиться, чтобы сразиться с врагами. Они даже смогут изменить прошлое и вернутся в совсем другую, лучшую реальность.