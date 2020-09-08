Пожар любви: жительница Пензы пыталась сжечь дом экс-бойфренда вместе с его родственниками

Настоящий пожар из-за любви устроила 29-летняя жительница Пензы. Как сообщили в областном УМВД, она подозревается в поджоге деревянного дома в Бессоновском районе Пензенской области.

Выяснилось, что девушка, расставшись со своим молодым человеком, долгое время пыталась навязать ему свои отношения и никак не хотела оставить экс-бойфренда в покое. Мужчина не реагировал на ее звонки и сообщения. В итоге, разозлившись, подозреваемая подожгла дом, где находился экс-возлюбленный с братом и дядей, а также его знакомая.

Как уточняет ГТРК "Пенза" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", к счастью, обошлось без жертв. Всем четверым удалось выбраться из горящего здания. В пресс-службе управления уточнили: злоумышленницу уже привлекали к уголовной ответственности. После задержания молодая женщина во всем призналась. По ее словам, таким образом, она хотела отомстить бывшему возлюбленному.

Сейчас по факту пожара и покушения на убийства следственными органами возбуждено уголовное дело. Женщине, находящейся до суда под подпиской о невыезде, грозит до пяти лет лишения свободы.