ХК "Сочи" одержал первую победу, обыграв "Трактор" в дополнительном периоде

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Трактором" и "Сочи". Гости одержали победу 3:2, забросив решающую шайбу в допонительном периоде.

Сергей Калинин вывел "Трактор" вперед на исходе первого периода. Южане во втором игровом отрезке ответили голами Дмитрия Колготина и Георгия Солянникова. Но в третьей 20-минутке Лукаш Седлак, реализовал численное преимущество и сравнял счет – 2:2. Этот результат остался в силе до конца третьего периода. Понадобился овертайм.

На 64 минуте Кирилл Петьков отправил шайбу в ворота "Трактора" и принес сочинцам первую победу в чемпионате. "Сочи" выиграл 3:2 и набрал два очка. У "Трактора" стало три очка.