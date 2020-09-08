Ракетная ступень во время запуска китайского спутника рухнула рядом со школой

В Китае сообщили об успешном запуске спутника-наблюдателя Gaofen 11 на ракете-носителе Long March 4B с космодрома Тайюань — аппарат будет фотографировать поверхность нашей планеты и передавать снимки высокой четкости на Землю.

Вскоре после запуска в китайской социальной сети Weibo очевидцы опубликовали видео падения ракетной ступени неподалеку от деревенской школы, расположенной неподалеку от города Луонань в провинции Шэньси.

После падения ступень выпустила клубы ярко оранжевого дыма, вероятно, ракетного топлива, состоящего из двух ядовитых веществ — гидразина и тетраоксида азота. Через некоторое время дым рассеялся, оставив обломки ракеты.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.