Китайский многоразовый орбитальный модуль вернулся на Землю

Китай объявил о возвращении на Землю своего многоразового экспериментального космического аппарата, отправленного в космос в пятницу, 4 сентября. Возвращаемый орбитальный модуль после двух дней полета успешно приземлился на заданной площадке.

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) ранее сообщила о пуске с космодрома Цзюцюань ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который проведет некоторое время на орбите, а затем вернется на Землю. Сообщалось, что космический аппарат запущен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса.

Удачное окончание эксперимента говорит о прорыве Китая в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере, передает РИА Новости.