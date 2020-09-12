Китайская ракета не смогла вывести на орбиту спутник зондирования Земли

Китаю не удалось вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" из-за неполадок в работе ракеты-носителя "Куайчжоу-1А", сообщает Синьхуа.

Пуск с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу состоялся в 13:02 (08:02 по Москве) 12 сентября, однако во время полета ракеты "была выявлена аномалия", которая обернулась провалом миссии. Точные причины произошедшего не называются.

К настоящему моменту было совершено по меньшей мере семь успешных пусков ракеты-носителя "Куайчжоу-1А", способной нести полезную нагрузку до 300 килограммов, в том числе два из них – со спутниками "Цзилинь-1".