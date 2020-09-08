"Небесная ласточка" советского кино празднует юбилей

Сегодня юбилей отмечает блистательная Ия Нинидзе. Актриса театра и кино, певица, народная артистка Грузии, для которой Россия всегда была вторым домом. Она мечтала о балетной сцене, но кино круто изменило судьбу. Ее приглашали в свои картины лучшие режиссеры, а партнерами по съемочной площадке были звезды отечественного кино. В ее фильмографии – почти 40 работ, но всенародную любовь и всесоюзную славу актрисе принесла роль Денизы де Флориньи в музыкальной комедии "Небесные ласточки", после которой Нинидзе стали называть советской Одри Хёпберн.

"Небесная ласточка" – не роль Ии Нинидзе, образ жизни: парить, несмотря ни на что. Измена, война, тяжелая травма, не меняют ее характер.

Как написала сегодня дочь Ниноша, унаследовавшая легкость и красоту: "Не помню трудностей, не помню слез".

Зураб Церетели впервые увидел ее девочкой.

"Нас тогда знал весь Советский Союз. Мы, когда встречаемся, становимся хохотушками и, конечно, вспоминаем свое прошлое тбилисское", – говорит Тамара Гвердцители, народная артистка России.

"У меня детства не было. Не было. Но такого, как у меня, детства, не было у других. Я успевала по гаражам бегать, в футбол сыграть, кого-то дернуть за косичку как мальчик. Потому что мне всё хотелось – сейчас и тут же!", – вспоминает Нинидзе.

В кино она с пяти лет. На съемочную площадку привел Георгий Данелия.

"С первого дубля, не поверите, записала. На что Закариадзе влетел таким ураганом, взял меня, маленькую девочку, поцеловал и сказал: кто ты, девочка, откуда такая?" – вспоминает актриса.

Она совсем не хотела в кино – мечтала о балете. Но в 13 стала "небесной ласточкой" и настоящей кинозвездой.

"Куда бы ни приезжала, все меня: "Ласточка, ласточка! Наша советская Одри". Это очень приятно!". – делится эмоциями Ия Нинидзе.

"Она была необыкновенно трудолюбива, при том, что у нее были великолепные данные", – говорит Ирина Скобцева народная артистка РСФСР, педагог юбилярши.

Помнить только хорошее – жизненный принцип. Еще от бабушки. И не унывать.

"Очень была талантлива, танцевала, пела, все время что-то придумывала", – рассказывает Нани Брегвадзе, народная артистка СССР.

Как и бабушка, она не боится работы. После страшного перелома и закрытия театра пошла в магазин "Двери, лестницы, паркет".

"Я даже придумала сценку: Bon Gorne и подводила к тем менеджерам, кто больше меня в шпоне разбирался, у меня самой в голове шпон был", – говорит Ия Нинидзе.

40 ролей, сын, дочь, внуки: "Я каждый день, как учила бабушка, благодарю судьбу".

"Вот он, мальчик мой, похож на меня. Вот Георгий. Куколка моя, Ниноша", – перечисляет актриса.

"Она однажды замечательно сыграла мою жену, и мы чудно провели на съемочной площадке время. Это – блистательный мастер. Поэтому я желаю только одного – счастья и ролей", – подчеркнул Всеволод Шиловский, народный артист РСФСР, режиссёр.

Здоровья, добавляет художник и дарит Ии Нинидзе смешной портрет.