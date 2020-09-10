Певица вне времени: Ларисе Долиной – 65

В это трудно поверить, но Ларисе Долиной, которая блистает на сцене уже десятки лет, 10 сентября исполняется 65. Ее поздравляют с юбилеем президенты, коллеги и, конечно, поклонники.

Песни в ее исполнении звучат в таких любимых зрителями фильмах, как "Мы из джаза", "31 июня", "Обыкновенное чудо", "Зимний вечер в Гаграх" и других, ее мощный и красивый голос завораживает миллионы слушателей, а внешность всегда привлекает внимание.

Вот и недавно, накануне юбилея, певица сменила имидж и показала в соцсетях подтянутую фигуру. Поклонницы гадают о секретах ее молодости и констатируют факт: с каждым годом она становится все прекрасней.

Между тем, у певицы, которая трижды была замужем, подрастает внучка, а еще она – крестная мать дочери футболиста Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой.

Как и многие артисты, после периода карантина из-за коронавируса Лариса Долина была рада вернуться к живым выступлениям со сцены.

Об этом она сказала на проходившем в конце августа в Коктебеле фестивале Koktebel Jazz Party.

Певица, творчество которой ассоциируется, прежде всего, с джазом, зажгла публику на берегу Черного моря вместе с оперной дивой Хиблой Герзмавой в сопровождении известных джазовых музыкантов – пианиста Якова Окуня и саксофониста Сергея Головни.