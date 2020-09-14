В "Зарядье" выступят Диляра Идрисова, Мария Успенская и оркестр MUSICA VIVA

3 октября в 18:00 в Большом зале "Зарядья" выступят певица Диляра Идрисова и органистка Мария Успенская.

Диляра Идрисова – одна из немногих российских барочных певиц, получивших признание за рубежом. В российской прессе ее называют "золотым сопрано Башкирии", восхищаются блеском колоратур, легким и подвижным голосом, обаянием, внешне сдержанной, но при этом пылкой манерой пения. "Диляра Идрисова стилистически точна, музыкально роскошна и необычайно обворожительна", — писал обозреватель belcanto.ru

Несколько лет назад записи Диляры услышал знаменитый контратенор Макс Эмануэль Ценчич и сразу пригласил певицу в свой проект. Блеснув в партии Лизауры (в опере Генделя "Александр"), она стала постоянной участницей постановок Ценчича. Так начался новый период в ее жизни: премьеры, вызывающие шквал эмоций, выступления с солистами высочайшего класса (Юлия Лежнева, Франко Фаджоли), гастроли, маршрут которых пролегает через Брюссель, Москву, Галле и ведет на Троицкий фестиваль в Зальцбурге. Под руководством Ценчича Диляра исполнила партии в таких барочных диковинах, как "Сирой" Хассе, "Полифем" Порпоры и "Сигизмунд" Леонардо Винчи, попутно успев выиграть конкурс в Тулузе, получить «Золотую маску», спеть в гамбургской Филармонии на Эльбе. Сейчас она готовится к дебюту в Байройте, где в сентябре этого года пройдет оперный барочный фестиваль.

Мария Успенская – исполнительница на исторических клавишных: органе, клавесине, хаммерклавире. Выпускница Московской консерватории и Консерватории им. Свелинка в Амстердаме, она не раз выигрывала международные конкурсы, причем в 2010 году стала первой исполнительницей из России, получившей I премию на Конкурсе им. Баха в Лейпциге по специальности "клавесин".

В этот вечер Мария будет играть соло на органе и бассо континуо на клавесине. Оба новых инструмента сделаны по заказу зала "Зарядье". Клавесин выполнен известным мастером Брюсом Кеннеди, инструменты которого славятся своим тембром — богатым, естественным, ровным и многокрасочным. Орган, у которого почти 6 000 труб и для которого за сценой выстроен целый дом, изготовлен старейший фирмой Mühleisen.

Московский камерный оркестр MUSICA VIVA – коллектив поистине универсальных возможностей, свободно чувствующий себя в самых разных стилях и жанрах. В исполнении оркестра впервые в России звучали сочинения Генделя, сыновей И.С. Баха, Чимарозы, Диттерсдорфа, Дюссека, Плейеля, Триклира, Фолькмана, Козловского, Фомина, Виельгорского, Алябьева, Дегтярева и многих других. Широкий стилевой диапазон оркестра позволяет коллективу на равно высоком уровне исполнять как музыкальные раритеты, так и произведения современных композиторов. В разные годы MUSICA VIVA осуществил премьеры сочинений Пярта, Саллинена, Сильвестрова и других композиторов. Художественный руководитель и главный дирижер – Александр Рудин.