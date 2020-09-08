Рижское "Динамо" справилось с "Витязем"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Риге. Местное "Динамо" принимало подольский "Витязь" и добилось победы с результатом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил Каспарс Даугавиньш. Воспитанник рижского "Динамо", а ныне нападающий "Витязя" реализовал численное преимущество. Рижане ответили шайбами Константина Комарека и Зака Митчелла. Во втором периоде подмосковный клуб отыгрался и вышел вперед за счет голов Александра Семина и Михаила Смолина. Но Лаурис Дарзиньш восстановил равновесие. После двух периодов 3:3.

В начале третьего периода Дарзиньш забросил свою вторую шайбу и вывел хозяев вперед. Уже окончательно – 4:3. Обе команды набрали по 2 очка после трех матчей.