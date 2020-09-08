Российская молодежка проиграла польским сверстникам

В Лодзи состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд между сборными Польши и России. Встреча завершилась победой хозяев с результатом 1:0.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом наших футболистов. Хороший момент был Ивана Игнатьева, однако он оказался неиспользованным. Незадолго до перерыва травму получил Максим Глушенков. В перерыве он был заменен на Магомеда-Шапи Сулейманова.

Во втором тайме обозначилось преимущество поляков, которое однажды воплотилось в гол. На 67 минуте Патрик Дзичек отличился после розыгрыша углового. У российской команды было несколько возможностей отыграться, но мяч так и побывал в воротах Радослава Маецкого.

Сборная Польши выиграла 1:0 и сократила отставание от российской команды. У россиян осталось 17 очков, у поляков стало 16. Кроме того, польская молодежка провела на матч меньше.