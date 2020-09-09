Песков: Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

Кремль констатирует, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства этой страны будет настроен на развитие отношений с Россией.

"Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ необходимо покинуть политическую деятельность, и нам очень трудно переоценить его вклад в развитие двусторонних отношений", – заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, работа Абэ была сконцентрирована на выходе к подписанию мирного договора, но, как констатировал представитель Кремля, стороны не приблизились к урегулированию основных проблем. При этом он выразил надежду на то, что новый глава правительства будет настроен на развитие диалога и отношений с Россией.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, подписание которого Токио увязывает с решением своей территориальной проблемы. Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров – прим. ред.).