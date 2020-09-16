Путин поздравил Сугу и подтвердил готовность ко взаимодействию

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ёсихидэ Суге по случаю его избрания на пост главы правительства Японии.

Путин выразил уверенность в том, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе. Также российский лидер отметил, что благодаря усилиям его предшественника Синдзо Абэ удалось немало сделать для развития диалога между Москвой и Токио.

"Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", – отметил президент России.

В среду парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра, передает "Интерфакс". За него проголосовали 314 из 465 депутатов. До этого 71-летний Суга занимал должность генсекретаря кабинета министров Японии.

В конце августа Синдзо Абэ заявил, что уходит в отставку из-за обострения хронического заболевания. Абэ был премьером самое длительное в новейшей истории страны время – почти восемь лет.

Ранее Суга говорил, что продолжит курс Абэ по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора с Россией. Также он намерен придерживаться прежнего экономического курса, названного "абэномика".