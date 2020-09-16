В Японии сформировано новое правительство. Его сформировал ставший премьером экс-генсек кабинета Ёсихидэ Суга, возглавивший 14 сентября правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП). Нового главу правительства и кабинет министров утвердил император Нарухито.

Ёсихидэ Суга сменил Синдзо Абэ, ушедшего с поста из-за проблем со здоровьем, напоминает ТАСС. В парламенте Суге одержал уверенную победу. Его поддержали 314 депутатов нижней палаты парламента из 462, в то время как его конкурент, лидер главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Юкио Эдано, получил 134 голоса.

71-летний Суга был генеральным секретарем кабмина Японии с 2012 года. Он японский политический долгожитель: еще в июле 2016 года он установил рекорд по продолжительности пребывания на этом посту – 1260 дней на тот момент. Сейчас новый рекорд превысил прежний более чем в два раза.

Суга стал популярен в Японии после того, как за месяц до объявления названия эры правления нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года после отречения его отца Акихито, первым показал табличку с двумя иероглифами "Рэйва" ("Прекрасная гармония"). После этого он получил прозвище Дядюшка Рэйва.

Пост главы Либерально-демократической партии Суга Дядюшка Рэйва будет занимать лишь до конца сентября 2021 года, когда, по партийному уставу, истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пойдут выборы нового председателя партии уже на стандартный трехлетний срок.

Суга один из немногих японских политиков высшего звена, кто не является членом политической династии. Он родился в семье фермеров в отдаленной префектуре Акита. Свою карьеру он выстраивал самостоятельно. Среди хобби политика – рыбалка и гольф. Он женат, воспитал троих сыновей.

В новом правительстве свои портфели сохранил ряд министров из кабинета Абэ. Это прежде всего министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, глава министерства финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Свои посты сохранили также министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который в правительстве отвечает за развитие экономических связей с Россией.

Покинул свой пост глава Минобороны Таро Коно. Он стал министром по делам Окинавы и "северных территорий", так в Японии называют российские южные Курилы, и министра, ответственного за проведение административной реформы.

Военным министром Японии стал младший брат Синдзо Абэ – Нобуо Киси. В прежнем кабмине он был замминистра иностранных дел. Появился в правительстве Суги новый пост – министра по цифровой реформе. Отдельная должность теперь предусмотрена для министра, ответственного за проведение Всемирной выставки Expo-2025 в Осаке.

Новый кабинет министров считается сбалансированным: в его состав пропорционально вошли представители всех фракций внутри партии либеральных демократов. Это демонстрирует умение нового премьера вести внутрипартийную политическую игру и завоевывать поддержку ее самых влиятельных членов.

Из 20 министров две женщины. Это ответственная за Олимпиаду Сэйко Хасимото и министр юстиции Ёко Камикава. Средний возраст членов правительства составляет 60 лет. Самым молодым стал 39-летний министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми, он сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми. А самым пожилым стал 79-летний ветеран японской политики, министр финансов Таро Асо.

Ёсихидэ Суга пообещал, что продолжит курс Синдзо Абэ, это обеспечило ему победу на выборах председателя ЛДП.

"Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, – отметил в поздравлении новому премьеру Японии российский президент Владимир Путин. – За последнее время – в том числе благодаря усилиям вашего предшественника Синдзо Абэ – удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами".