Правительство Японии ушло в отставку

В среду, 16 сентября, правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. За кандидатуру нового премьера парламент Японии проголосует в ближайшие часы, этот пост должен занять новый председатель правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. После утверждения в новой должности он объявит состав нового правительства.

Как ожидается, большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав правительства Синдзо Абэ, хотя предполагаются и некоторые перестановки. Так, свой пост покинет министр обороны страны Таро Коно, его место младший брат Синдзо Абэ Нобуо Киси, который ранее был заместителем министра иностранных дел. В свою очередь, Таро Коно займет пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы, передает ТАСС.

Как сообщалось, 28 августа текущего года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. На прошедшем в минувший понедельник съезде правящей Либерально-демократической партии абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Ёсихидэ Суга, занимавший пост генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года.