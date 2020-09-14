В Японии выбрали нового премьера

Лидером правящей в Японии Либерально демократической партии избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Как сообщает РИА Новости, он набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел ЯпонииФумио Кисида – соответственно получили 68 и 89 голосов​​​.

Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, 71-летний Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии. Голосование состоится уже 16 сентября на на внеочередной сессии парламента.

Суга заявил, что намерен продолжить курс Синдзо Абэ. По его словам, в условиях национального кризиса на фоне пандемии COVID-19 политический вакуум недопустим. "Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ", – подчеркнул политик.

Предыдущий глава правительства Синдзо Абэ подал в отставку из-за обострения хронического заболевания. Он сказал, что ему сложно принимать "здравые решения" из-за болезни. Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока – до следующих парламентских выборов, которые пройдут осенью 2021 года.