В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами премьера

В Японии началась избирательная кампания перед выборами главы правящей партии, который потом займет пост премьер-министра, передает телеканал "Россия 24". Для участия уже зарегистрировались три претендента. Фаворит гонки – действующий генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга.

Выборы состоятся 14 сентября и пройдут дистанционно. А уже 16 сентября парламент на экстренном заседании утвердит нового премьера. Выдвижение кандидатов началось после того, как нынешний японский лидер Синдзо Абэ подал в отставку по состоянию здоровья.