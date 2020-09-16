Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга

На посту премьер-министра страны утвержден новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

Кандидатуру премьера поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента Японии, которая в соответствии с Конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства, передает ТАСС. В ближайшее время премьер-министр должен объявить состав нового кабинета.

Как сообщалось, 28 августа текущего года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. На прошедшем в минувший понедельник съезде правящей Либерально-демократической партии абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Ёсихидэ Суга, занимавший пост генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года.