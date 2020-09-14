Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

Новый лидер правящей партии Японии Ёсихидэ Суга высказался по поводу вопроса так называемых Северных территорий, каковыми Токио считает российские острова Курильской гряды. Он заявил, что будет продолжать диалог с Россией по данной теме.

"Что касается вопроса Северных территорий, намерен продолжать, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов", – цитирует будущего премьер-министра Японии NHK.

Главу кабмина в Японии будут выбирать 16 сентября на внеочередной сессии парламента. Как ожидается Ёсихидэ Суга одержит победу, поскольку большинство голосов принадлежит правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэйто.

На посту премьера Ёсихидэ Суга сменит Синдзо Абэ, который ушел в отставку из-за обострения хронического заболевания. Занимать пост премьера Суга будет до конца срока своего предшественника – до следующих парламентских выборов, которые пройдут осенью 2021 года.

Суга уже заявил, что будет продолжать курс Синдзо Абэ, а при формировании правительства будет "выбирать тех, кто разделяет его политические цели".