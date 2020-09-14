Битва "тяжеловесов": Япония выбирает премьера

14 сентября в Японии пройдут выборы нового главы правящей Либерально-демократической партии. Он же станет новым премьер-министром, напоминает телеканал "Россия 24".

За первенство борются три "тяжеловеса" местной политики. Впрочем, фаворит один: Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь правительства. Он уже обещал следовать курсу предыдущего премьера, Синдзо Абэ.

Известно, что Суга получил поддержку большинства фракций в партии, а также свыше половины голосов рядовых членов. Конкуренцию ему составляют бывший министр обороны и экс-глава МИД. В предвыборной гонке они занимают соответственно второе и третье места.