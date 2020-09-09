Российский прокат ожидает рекордные показатели от "Стрельцова"

Фильм "Стрельцов" готовится к кассовому подвигу. Тем временем Фонд Кино провел очную защиту проектов, претендующих на дополнительную господдержку. Об ее участниках, а еще о том, как "Довод" Кристофера Нолана спас российский прокат.

Очная защита проектов или питчинг – главное отраслевое мероприятие, за всем продюсеры следят в прямом эфире. Вот несколько флагманов питчинга.

"Сердце Пармы" – один из самых ожидаемых проектов грядущего года. Экранизация романа Алексея Иванова про покорение Великой Перми Москвой в XV веке. На площадке наша программа "Индустрия кино" видела целый город-декорацию, что был воздвигнут для съемок командой режиссера "Движения вверх" Антона Мегердичева. Одну из главных ролей в картине исполняет Александр Кузнецов. У него главная роль в еще одном интереснейшем проекте питчинга – "Свободное падение" про одиночное выживание космонавта в открытом космосе.

У Гоши Куценко на питчинге несколько проектов. Один из них – это новая "Любовь-Морковь". Первые фильмы рассказывали про мужа и жену, которые меняются телами, то друг с другом, то с детьми.

Тем временем российские кинотеатры радуются успехам "Довода". Фильм собрал за выходные под 200 миллионов рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем было на старте у "Дюнкерка" того же Нолана, и это – в пандемию. Картине пророчат полмиллиарда по итогам проката. Вот что о Нолане сказал актер и режиссер Кеннет Брана в интервью "Индустрии кино": "Я рад, что вы сказали "самый амбициозный", потому что я тоже так чувствую. Можно только наблюдать и восторгаться. Но еще я многое вобрал, напитался, находясь на съемках. Каким-то образом, он, распределяя свое собственное время, как будто бы умножает его на два. Не знаю, смогу ли я делать также, но зато я понял, что это возможно, благодаря режиссеру такого рода. И говоря так, имею в виду, что таких как он больше нет. Он создал очень личный фильм, но масштабировал его в исполинский блокбастер, поднимающий сложнейшие темы. И аудитория получает и пищу для размышлений, и захватывающее действие. В общем, я понял, что креативный и художественный подход еще жив и им нужно вдохновляться".

Впереди новый блокбастер – наш "Стрельцов". Про легенду футбольного "Торпедо" и всего советского спорта Эдуарда Стрельцова. Над фильмом работали продюсеры "Легенды № 17" и "Тренера", а в главной роли – Александр Петров.

В Минкульте сегодня объявили итоги трех прошедших питчингов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам. Всего рекомендовано к поддержке 64 проекта из 163, что были допущены к защите. И это во всех трех категориях.

"Несмотря на коронавирус, было подано достаточно много заявок. Была очень серьезная работа жюри. Как вы имели возможность заметить, были представлены самые разные жанры – и романтические комедии, традиционно драмы, авторский кинематограф, фестивальное кино, арт-мейнстрим", – рассказала министр культуры Ольга Любимова.