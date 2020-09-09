В Хабаровском крае запустили в работу новую ТЭЦ

Энергетики запустили в работу ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае. Электростанция обеспечит растущие потребности в электроэнергии для транспортно-промышленного узла.

Церемония запуска состоялась в Хабаровске в формате видеосвязи. Участие в ней приняли представитель "РусГидро", врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представители региона и подрядной организации, сообщает ТАСС.

Станцию начали строить в 2014 году. Она заменит изношенную Майскую ГРЭС, введенную в эксплуатацию более 80 лет назад. Сроки строительства затягивались, в том числе из-за проблем с подрядчиком.

Новая станция обеспечит теплоснабжение промышленных потребителей и население города, а также позволит постепенно отказаться от старых котельных. На ней применяются электрофильтры, улавливающие более 99% частиц золы.

В правительстве Хабаровского края ожидают с вводом новой ТЭЦ снижения тарифов для населения.