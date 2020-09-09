Президент Венесуэлы предложил привиться "Спутником" всем кандидатам в депутаты парламента

Первую партию российской вакцины "Спутник" уже в этом месяце доставят в Венесуэлу. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

Он также предложил сделать прививки всем кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в парламентских выборах.

"В сентябре мы получим первые вакцины из России для проведения клинических испытаний. Я хочу предложить госпоже вице-президенту обсудить с Национальным избирательным советом возможность поставить прививки всем 14 тысячам кандидатов, которые зарегистрировались для участия в декабрьских выборах. Это позволит им спокойно проводить предвыборные кампании", – заявил Мадуро.