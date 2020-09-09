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Ситуация в Белоруссии 1 час назад

09 сентября 2020 07:43

Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников


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Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций против белорусских чиновников. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент.

Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео обвинил белорусские власти в нарушении прав человека и политических репрессиях. Помпео потребовал от белорусских властей прекратить "насилие по отношению к собственному народу", сообщает "Россия 24".

Ранее ввести санкции против Белоруссии договорились главы европейских государств. Они отказались признать итоги президентских выборов и призвали провести новые.

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