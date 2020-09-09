Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций против белорусских чиновников. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент.

Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео обвинил белорусские власти в нарушении прав человека и политических репрессиях. Помпео потребовал от белорусских властей прекратить "насилие по отношению к собственному народу", сообщает "Россия 24".

Ранее ввести санкции против Белоруссии договорились главы европейских государств. Они отказались признать итоги президентских выборов и призвали провести новые.