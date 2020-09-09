Порядка 70 воронежских семей хотят удочерить брошенную 1,5-годовалую малышку

Удочерить брошенную полуторагодовалую девочку из Воронежа выразили желание 70 семей. Кроме того, семья мужчины, к дому которого подбросили ребёнка, тоже мечтает взять малышку к себе.

Напомним, ребенка подбросили к дому Романа Кочетова на улице Писарева в ночь на 22 августа. Девочку отвезли в больницу, объявили поиск родителей. Чиновники заверяли, что без семьи малышка не останется – брошенных детей в области гораздо больше, чем в семьях.

В тот день Роман ездил по делам в Москву, но звонок жены оказался более, чем неожиданным. "У нас радостное событие, к нашей двери подкинули ребенка. Мы же хотели девочку. Бог нас услышал. У нас три мальчика и, вот, наконец, желанная девочка. Мы решили ее оставить", – поделился с корреспондентом "Вести Воронеж" мужчина.

Однако согласно правилам месяц надо ждать вдруг объявятся родители. Если они не выйдут на связь, тогда органы опеки начнут искать малышке новую семью. В управе Левобережного районе, где нашли девочку, уже лежит порядка 70 заявлений на ее усыновление. Семья Романа далеко не первая в этом списке. Как передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", в Департаменте образования также заверили, что число желающих усыновить эту девочку очень много, но точную цифру не озвучили.