Мазуркевич рассказала о пророчестве Высоцкого и "репетиции" смерти Равиковичем

В эфире телеканала "Россия 1" Ирина Мазуркевич вспоминает, как будучи еще юной актрисой снималась в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким.

Как иногда бывает на съемках, между актерами пробежала искра, был элемент влюбленности.

Высоцкий, вспоминает Мазуркевич, исполнившая роль невесты "арапа" Наташеньки, писал ей трогательные письма и телеграммы, водил на выставки.

Тогда же, считает актриса, его герой произнес в фильме фразу, ставшую пророческой: "Светик мой, радость, Наташенька. Никому тебя не отдам до самой моей смерти".

24 июля 1980-го Ирина выходила замуж, а в ночь на 25 июля Владимира Высоцкого не стало.

Актриса говорит, что трепетно хранит память о нем вместе с пластинкой с надписью, сделанной рукой Высоцкого.

Ее нередко с иронией называют "женой Хоботова": с Анатолием Равиковичем Мазуркевич прожила душа в душу 33 года.

Это были трогательные отношения, несмотря на разницу в возрасте: знаменитый актер был старше супруги на 21 год.

Ирине было 54, когда любимого мужа не стало. Его уходу предшествовала клиническая смерть, которую Мазуркевич называет "репетицией" смерти настоящей.

Тогда Равиковича врачи смогли поставить на ноги, и после этого он даже выходил на сцену, что врачи считали чудом: играть после таких операций, как пережил актер, – выше человеческих возможностей.

Когда супруг ушел из жизни, вспоминает Ирина Мазуркевич, ей было чуть легче – будто бы к своей смерти он ее подготовил заранее.

Где познакомились супруги, чем особо впечатлил юную актрису Анатолий Равикович, и какое заболевание было у него?

Что за предложение сделал Ирине Мазуркевич Владимир Высоцкий? Как она вспоминает свои первые впечатления от встречи с ним, и правда ли, что именно благодаря его выбору актрису утвердили на роль в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"?