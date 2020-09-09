Луческу из-за боязни киевских фанатов решил жить на базе "Динамо". Он опасается за свою жизнь

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает испытывать неудобства в связи со своим назначением на пост. Румынский специалист принял решение жить на клубной базе динамовцев во избежание неприятностей с фанатами.

Луческу по-прежнему не может почувствовать себя в безопасности из-за того, что особо активные поклонники "Динамо", как и прежде, недовольны его назначением на должность наставника. Как сообщает Ziare.Com, тренер опасается за свою жизнь и решил поселиться в люксовом номере базы "бело-голубых".

Не смягчило позицию фанатов в отношении нового наставника и победа "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины со счетом 3:1. Ультрас киевлян все также враждебно настроены на Луческу.

Напомним, что такое отношение болельщиков "Динамо" к 75-летнему румыну связано с его прошлым – ранее в чемпионате Украины он тренировал как раз "Шахтер", который является самым принципиальным соперником столичного клуба в стране.