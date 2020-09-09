Убегал от погони. Вор разбил голову полицейскому камнем

Южноуралец обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Пытаясь скрыться о погони, мужчина разбил правоохранителю голову камнем. ЧП произошло в Копейске. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Злоумышленник украл из находящегося на техническом обслуживании локомотива силовой кабель. В этот момент его заметили стражи порядка. Вор попытался сбежать, но его задержали полицейские. Челябинец начал сопротивляться и бросил камень в голову одному из правоохранителей. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезную травму.

"В процессе следствия был проведен осмотр места инцидента, изъяты предметы, допрошены свидетели и сотрудники полиции, проведена судмедэкспертиза, которая подтвердила наличие у потерпевшего телесных повреждений", – заявили СК по Челябинской области.

Установлено, что виновник инцидента – 28-летний житель Копейска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".