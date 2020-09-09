Под Костромой школьники наелись конфет с могил и повалили 19 надгробий

Юные вандалы отправились на кладбище под Костромой поесть конфет и повредили 19 памятников. Злоумышленников быстро вывели на чистую воду – ими оказались 12- и 13-летний жители поселка Красное-на-Волге, которые уже были знакомы полицейским по предыдущим "подвигам".

Под горячую руку наевшихся сладостей школьников попали почти два десятка могил. Одно из надгробий, где они нашли конфеты, шаталось, и друзьям не составило труда повалить его на землю. Тест на прочность не прошли 19 надгробий, два из них при падении разбились.

Юнцы удрали, но вскоре были найдены. Их родителей ждут серьезный штраф и траты на восстановление памятников, а одному из вандалов грозит переселение в специнтернат закрытого типа, поскольку раньше его уже ловили на краже.