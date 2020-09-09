Генпрокурор РФ: группу россиян в Белоруссию заманили спецслужбы нескольких стран

Группу российских граждан, задержанных в Белоруссии, заманили обманом в страну спецслужбы нескольких стран.

Как передает газета "Коммерсант", об этом мировую общественность проинформировал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, возглавляемое им ведомство немедленно отреагировало на ситуацию, и он сам был готов вылететь на переговоры в Минск, но этого не понадобилось.

Краснов сообщил, что направил своему белорусскому коллеге Александру Канюку запрос, который был удовлетворен и россиян передали на родину.

29 июля стало известно, что в Минске задержаны 33 гражданина России, которых обвинили в том, что они прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.