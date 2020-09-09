В кубанских школах на три дня отменяются занятия

Занятия в кубанских школах будут отменены из-за проведения голосования. Избирателям предстоит выбрать губернатора Краснодарского края, а также принять участие в муниципальных выборах. Как напоминает ГТРК "Кубань" в эфире телеканала "Россия 1", они пройдут 13 сентября. На этот раз голосование за будущего главу региона будут продолжаться три дня: 11,12 и 13 сентября.

Как известно, участки для избирателей очень часто расположены в школах. В связи с этим, 11-12 сентября школы для учащихся будут закрыты. Что касается 14 сентября, решение об открытии учебных заведений будет приниматься каждой организацией индивидуально. Об этом рассказали в городском департаменте образования.

Все родители уже получили сообщения с соответствующей информацией. В том числе, уточняется, что отмененные уроки перенесут на другие дни. Всех взрослых избирателей приглашают принять участие в голосовании.