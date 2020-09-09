Топ-10 книг о любви: "ванильная" версия "50 оттенков серого" и "Анна Каренина"

Киноканал "Русский роман" опубликовал список самых продаваемых книг о любви. В основу рейтинга легли данные, предоставленные крупнейшими отечественными книжными сетями и онлайн-магазинами.

Список возглавил роман "После" Анны Тодд. Сама она называет свое произведение "ванильной" версией "50 оттенков серого".

На втором месте – "Нормальные люди" Салли Руни. Этот бестселлер был экранизирован, и в России книга вышла незадолго до экранизации, так что кино и печатная версия романа сработали друг на друга. После просмотра многосерийного фильма зрители обратились к первоисточнику.

Тройку лидеров замкнул роман "Город женщин" Элизабет Гилберт, из-под пера которой вышел другой бестселлер – "Есть, молиться, любить".

Следом расположились "Мой лучший враг" Эли Фрей, "По ту сторону от тебя" Алекса Д, "В метре друг от друга" Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри и Тобиаса Иакониса, "Бумажная принцесса" Эрин Уатт и "Когда я вернусь, будь дома" Эльчина Сафарли. На девятом месте оказался знаменитый роман Льва Толстого "Анна Каренина", а замкнула список "Гадалка для миллионера" Стеллы Грей.

Как отмечают авторы списка, только три книги можно назвать абсолютными лидерами: они возглавили рейтинги продаж во всех магазинах, предоставивших свои данные. Это первые три романа в десятке. Остальные книги – в равной степени популярны у широкого круга читателей.