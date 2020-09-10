Вмешательство Чака: вышедшие в тираж звезды подрабатывают онлайн-поздравлениями

Долларов триста – не помешают даже Чаку Норрису. Теперь он поздравляет Якутск. Призывает не мусорить. А ранее грозил Лукашенко. Похоже, ему все равно, о чем говорить.

Вместо кимоно или ковбойского плаща – всего лишь бейсболка и спортивный костюм. Но даже так – перепутать его с кем-нибудь другим невозможно. Ни много ни мало, легендарный Чак Норрис от всей души поздравляет жителей Якутска с наступающим днём города. В специальном видео.

В такой роли мы его ещё не видели. Чак Норрис просит жителей Якутска не мусорить. "Я прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Ваш друг – Чак Норрис". Друг – небесплатный. Волонтеры, которые составили мусорную карту окрестностей Якутска, написали актёру в специальном сервисе. Где звёзды разной величины записывают видео за деньги.

"Чак Норрис стал первым, к кому мы обратились. Ему 80 лет, он мировая звезда. Других звезд мы не рассматривали. Договориться было несложно. Всё это происходит онлайн, достаточно быстро поступает ответ", – рассказывает Елена Якшеева (Якутск), куратор социального проекта Мусору.нет.

На сервисе есть музыканты, актёры, спортсмены. Идея простая: хочешь, например, чтобы Уилф Сколдинг, который сыграл Рейгара Таргариена в "Игре престолов", поздравил с днём рождения сестру – отправляй деньги, и звезда пришлёт видео. Расценки по американским меркам скромные.

"Выставлены физиономии актеров голливудских – в основном, конечно, вышедших в тираж – и прямо поставлен прайс. Есть такой актёр Роб Эстос, из сериала "Мирроуз плейс" – в 90-х такой, по-моему, был – 45 долларов – готов за такую сумму толкнуть любую речь на твой вкус", – поясняет Эдвард Чесноков, корреспондент "Комсомольской Правды".

"Со съёмками туго, с какими-то там корпоративами тоже туго, да? А тут ты, не выходя с микрофоном на сцену, можешь заработать какие-то деньги. Не нужно воспринимать всё вот это вот как личное мнение какого-то человека", – уверяет Илья Шатилин, аналитик TelecomDaily.

Сайт задумывался как сервис персональных поздравлений. Но, похоже, странно мутирует. Актёр Элайджа Вуд – это который Фродо из "Властелина колец" – в июле неожиданно высказался в поддержку одного из, на тот момент, претендентов на пост президента Белоруссии. Тоже, думается, небесплатно.

А Чак Норрис недавно обратился к Лукашенко, что, мол, приедет и заставит его "плакать". "Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук". СМИ определённого толка транслировали это обращение чуть ли не как политический манифест. Хотя "Одинокий волк", который выглядит уже весьма потрёпанным, просто зарабатывает деньги.

"Очевидно, что Чак Норрис не в курсе темы, в которую он, так скажем, вписался, да? Его ситуацию показывают, как будто это какой-то политический манифест, а на само дел ничего близкого-похожего. Просто сервис, на котором платятся деньги и какие-то люди решили, скажем так, отработать Чака Норриса и по политической теме", – уверен Вадим Манукян, блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Чак Норрис, конечно, знаменитость, но заметных ролей не было давно, да и возраст своё берёт. А жить надо.

"Актеры они люди творческие, увлекающиеся,даже если ты купил дом или автомобиль с фильма, где ты снимался много лет назад, их же надо содержать. Вот они и выходят на широкую интернет-дорогу, тем более сейчас из-за коронавируса съемки вообще почти во всем Голливуде встали", – отмечает Эдвард Чесноков, корреспондент "Комсомольской Правды".

Видео для Якутска набирает просмотры, идея экологов, похоже, сработала, может, в окрестностях чище станет. А вот Чаку Норрису, похоже, без разницы: что экология, что политика. Лишь бы прилетала на счёт пара сотен баксов.