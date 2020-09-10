Российско-африканские отношения выходят на новый уровень

В Москве прошла торжественная презентация секретариата Форума партнерства Россия-Африка и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. Обе структуры были созданы для реализации решений осеннего саммита Россия-Африка, который прошел в Сочи в октябре 2019 года.

На встрече обсудили расширение связей и подписали партнерское соглашение между Ассоциацией и Фондом "Росконгресс". В мероприятии участвовали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, главы дипмиссий африканских государств, представители бизнеса, сообщает телеканал "Россия 24".

"Очень много российских компаний, которые хотят выходить на рынок африканский, участвовать в программах совместно с вашими государствами, готовы вкладываться, в том числе, и в гуманитарную сферу, под которой мы понимаем и традиционные для нашего агентства "Россотрудничество" сферы образования, и культурного, научного обмена, а также важнейшую тему – содействия международному развитию", – заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.

"Мы можем с уверенностью сказать, что сочинский саммит заложил основу новой архитектуры взаимодействия между Россией и Африкой, включающий в себя традиционные для российско-африканских отношений принципы взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, отказ от идеологических разделительных линий, соблюдение международного права и нацеленность на наращивание взаимодействия в борьбе с международными угрозами, совместно стоящих перед человечеством глобальных проблем – терроризм, изменение климата, экология и эпидемические заболевания. Последнее стало особенно актуальным в свете стремительного распространения пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19", – подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.