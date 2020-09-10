Ревнивец зарезал супругу у торгового центра на юге Москвы

Ревнивый супруг посреди улицы на юге Москвы зарезал бросившую его жену. Злоумышленника задержали на месте преступления, спасти 29-летнюю женщину не удалось, отметили в столичном управлении СКР.

Нападение было совершено около 05:30 утра 10 сентября на Каширском шоссе, у ТЦ "Каширская плаза". По словам очевидцев, уроженец Узбекистана нанес своей жертве не менее семи ударов ножом в грудь, после чего отошел в сторону и наблюдал за тем, как умирает его супруга.

Подозреваемого задержали. Согласно предварительной версии, причиной расправы стала ревность: погибшая намеревалась развестись с мужем.