Убийство женщины посреди улицы в Москве попало на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства 29-летней женщины на улице на юге Москвы. Запись оказалась в распоряжении редакции программы "Честный детектив", выходящей на телеканале "Россия 1".

Семейная драма разыгралась в 05:50 утра напротив торгового центра "Каширская плаза". На кадрах видно, что злоумышленник сначала повалил супругу на землю, затем придавил ее коленом и нанес около 17 ударов ножом. По меньшей мере один из них оказался фатальным – женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Подозреваемый, который совершил расправу из ревности, отбросил нож в сторону, а сам взялся за смартфон. Его задержали на месте преступления – уроженец Узбекистана смирно дожидался полиции.

По неподтвержденным данным, на убийство мужчину толкнуло желание супруги развестись с ним.