Китайские военные приедут на учения "Кавказ-2020"

Китайская армия примет участие в масштабных маневрах "Кавказ-2020". Это будут военнослужащие Западной зоны командования Вооруженных сил КНР, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны Китая.

В военном ведомстве особо отметили, что маневры "Кавказ-2020" направлены на развитие партнерства и взаимодействия с Россией, а также они помогут вооруженным силам двух стран научиться лучше противостоять современным угрозам и поддерживать мир в регионе.

Напомним, учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября. В них принимают участие вооруженные силы 9 государств, среди которых, например, военные из Белоруссии, Армении, Ирана, Мьянмы и Пакистана.