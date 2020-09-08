Учения "Кавказ", новые тренажеры и ненужное имущество: Шойгу провел селекторное совещание

В масштабных маневрах "Кавказ-2020" примут участие военнослужащие из 9 стран. Еще столько же государств направят в Россию своих наблюдателей. Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ заявил Сергей Шойгу, сообщает телеканал "Россия 24". Учения пройдут с 21 по 26 сентября.

Кроме того, министр обороны рассказал о новых тренажерах, которые сейчас создают вооруженные силы. Они предназначены для создания тактической обстановки с учетом боевого опыта и формирования у военнослужащих нестандартного мышления. В 2020 году войска получат 156 подобных учебных комплексов.

Одновременно с этим новые тренажеры позволят экономить ресурсы: топливо и боеприпасы.

Также Министерство обороны избавилось от ненужного имущества. Так, например, военные продали 205 тысяч тонн металлолома и 34 тысячи старых покрышек на общую сумму 3 миллиарда 800 миллионов рублей.